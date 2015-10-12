Штаб АТО сообщил об отсутствии вооруженных провокаций боевиков на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Украинские военные занимаются инженерным оборудованием позиций, очисткой территорий от взрывоопасных предметов.

Пользуясь затишьем, представители подразделений гражданского военного сотрудничества (ГВС) провели ряд встреч в школьных и внешкольных учебных заведениях по случаю Дня защитника Украины. Только в Мариуполе представители ГВС провели уроки мужества в десяти школах и колледжах.

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В Волновахе совместно с фискальной службой определена площадка для гуманитарных конвоев, прибывающих в данный регион.

В городе Красногоровка возобновлена мобильная связь. Продолжается работа по ее восстановлению и в Марьинском районе.