Штаб АТО: против Украины продолжается информационно-психологическая война

За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не ранен.

Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

Лысенко также отметил, что информационно-психологическая война против Украины продолжается.

«Поддерживаемые Россией боевики через свои информационные каналы регулярно транслируют лживые сообщения, обвиняющие ВСУ в нарушении перемирия. Эта дезинформация активно транслируется российскими пропагандистскими медиа», - добавил он.

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Также Лысенко подчеркнул, что силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей и сохраняют режим тишины на линии столкновения.