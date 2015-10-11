Штаб АТО: против Украины продолжается информационно-психологическая война
За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не ранен
За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не ранен.
Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге, передает корреспондент УНИАН.
Лысенко также отметил, что информационно-психологическая война против Украины продолжается.
«Поддерживаемые Россией боевики через свои информационные каналы регулярно транслируют лживые сообщения, обвиняющие ВСУ в нарушении перемирия. Эта дезинформация активно транслируется российскими пропагандистскими медиа», - добавил он.
Читайте такжеСитуация в зоне АТО: боевики поменяли тактику
Также Лысенко подчеркнул, что силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей и сохраняют режим тишины на линии столкновения.