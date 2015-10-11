Главный военный прокурор назвал количество дезертиров за время АТО

Об этом в интервью ZN.UA заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, "из этих 16 тысяч дезертиров милиция нашла 344 лица".

По мнению Матиос, Украина не была готова к войне.

"Я уже говорил, что россияне тщательно ее спланировали. Они просчитали все, начиная от количества своего личного состава и заканчивая техникой, которую могли сжигать сотнями, потому что у них на складах накопилось огромное количество устаревшего вооружения. Их разведка посчитала все, что у нас есть", - сказал он.

Матиос считает, что единственным фактором, которого россияне не учли, были волонтеры, которые на тот момент обеспечивали государство на 60-70%".

"Вышколенной, слаженной армии у нас не было. Были героические поступки украинцев. То, что мы выстояли в таких условиях, я вообще считаю Божьим провидением", - отметил военный прокурор.

Напомним, статус участника АТО получили почти 125 тысяч человек.