Главный военный прокурор назвал количество дезертиров за время АТО
За все время проведения антитеррористической операции на Востоке Украины было возбуждено 16 тысяч дел о дезертирстве.
Об этом в интервью ZN.UA заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
По его словам, "из этих 16 тысяч дезертиров милиция нашла 344 лица".
По мнению Матиос, Украина не была готова к войне.
"Я уже говорил, что россияне тщательно ее спланировали. Они просчитали все, начиная от количества своего личного состава и заканчивая техникой, которую могли сжигать сотнями, потому что у них на складах накопилось огромное количество устаревшего вооружения. Их разведка посчитала все, что у нас есть", - сказал он.
Матиос считает, что единственным фактором, которого россияне не учли, были волонтеры, которые на тот момент обеспечивали государство на 60-70%".
"Вышколенной, слаженной армии у нас не было. Были героические поступки украинцев. То, что мы выстояли в таких условиях, я вообще считаю Божьим провидением", - отметил военный прокурор.
Напомним, статус участника АТО получили почти 125 тысяч человек.