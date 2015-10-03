Статус участника боевых действий уже получили около 49 тысяч правоохранителей

По состоянию на 2 октября статус участника боевых действий получили около 49 тыс. правоохранителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Среди них - почти 22 тыс. работников милиции и около 16 тыс. бойцов Национальной гвардии Украины, которые принимали участие в АТО.

Также статус участника боевых действий получили более 10,6 тыс. работников Государственной пограничной службы и 633 работника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В то же время два человека были лишены ранее предоставленного им статуса участника боевых действий.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, по состоянию на 30 сентября статус участника боевых действий получили более 82,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в АТО.