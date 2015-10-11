Ситуация в зоне АТО: боевики поменяли тактику

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Однако в последнее время боевики изменили тактику, отмечают в штабе.

«Преступники целенаправленно не обстреливают украинские позиции, а открывают огонь на временно оккупированной территории в направлении украинских позиций. После неудачных попыток навязать силам АТО бой, боевики обвиняют украинских военных в срыве мирных договоренностей», - говорится в сообщении пресс-службы АТО.

По данным штаба АТО, вчера недалеко от Мариуполя около 13 часов, на временно оккупированной территории боевики открыли огонь из стрелкового оружия в направлении опорного пункта военных в поселке Бердянское.

«В ответ силы АТО оружие не применяли. А уже вечером некоторые российские информагентства начали безосновательно обвинять украинскую сторону в нарушении перемирия и обстрелах мирных населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Пресс-центр штаба АТО заявляет, что украинские военные четко придерживаются Минских договоренностей и «несмотря на провокации делают все, чтобы долгожданный мир и стабильность пришли на многострадальную землю Донбасса».