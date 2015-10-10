Боевики стреляли по украинским военным с временно оккупированной территории - штаб

20:37, 10 октября 2015
Война
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Пророссийские боевики сегодня днем стреляли из временно оккупированной территории по опорному пункту Вооруженных сил Украины вблизи поселка Бердянское, что на Мариупольском направлении.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В целом, обстановка оставалась спокойной. С полуночи и до 19 часов противник придерживался перемирия, отмечается в сообщении.

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«Несмотря на вооруженные провокации, силы АТО продолжают восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности, недавно при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества вблизи населенного пункта Новотроицкое открылся новый контрольный пункт въезда-выезда и гуманитарно-логистический центр», - информирует пресс-центр АТО.

Как сообщал УНИАН, процесс отвода вооружений калибром менее 100 миллиметров начался и продлится двое суток.

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