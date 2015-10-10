Боевики стреляли по украинским военным с временно оккупированной территории - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В целом, обстановка оставалась спокойной. С полуночи и до 19 часов противник придерживался перемирия, отмечается в сообщении.

Читайте такжеСостояние прекращения огня на Донбассе перешло в перемирие – Порошенко

«Несмотря на вооруженные провокации, силы АТО продолжают восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности, недавно при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества вблизи населенного пункта Новотроицкое открылся новый контрольный пункт въезда-выезда и гуманитарно-логистический центр», - информирует пресс-центр АТО.

Как сообщал УНИАН, процесс отвода вооружений калибром менее 100 миллиметров начался и продлится двое суток.