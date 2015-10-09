Почти тысяча женщин-военнослужащих приняли участие в АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.

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"Участие в проведении АТО уже приняли 938 женщин-военнослужащих. Всего службу в Вооруженных силах Украины сейчас проходят около 14,5 тыс. женщин-военнослужащих и 30,5 тыс. работников Вооруженных сил. Почти 2 тыс. из них - это офицеры, и 35 женщин-военнослужащих занимают руководящие должности в Минобороны, Генштабе и видах Вооруженных сил Украины", - сказала Гаврилюк.