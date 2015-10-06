ВСУ начали заключительный этап учений "Решительный ответ 2015"
Результатом стратегических командно-штабных учений должна стать полная готовность органов управления украинского войска к ведению боевых действий во время отражения полномасштабной агрессии.
Вооруженные силы Украины начали заключительный этап стратегических учений «Решительный ответ 2015».
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook.
«В Вооруженных Силах Украины продолжается заключительный этап командно-штабных учений с органами военного управления и войсками (силами) «Решительный ответ 2015», - говорится в сообщении.
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Результатом стратегических командно-штабных учений должна стать полная готовность органов управления украинского войска к ведению боевых действий во время отражения полномасштабной агрессии. В ходе учений для принятия решений широко используется опыт, обретенный ВСУ в ходе проведения Антитеррористической операции на востоке страны.