ВСУ начали заключительный этап учений "Решительный ответ 2015"

Вооруженные силы Украины начали заключительный этап стратегических учений «Решительный ответ 2015».

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook.

«В Вооруженных Силах Украины продолжается заключительный этап командно-штабных учений с органами военного управления и войсками (силами) «Решительный ответ 2015», - говорится в сообщении.

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Результатом стратегических командно-штабных учений должна стать полная готовность органов управления украинского войска к ведению боевых действий во время отражения полномасштабной агрессии. В ходе учений для принятия решений широко используется опыт, обретенный ВСУ в ходе проведения Антитеррористической операции на востоке страны.