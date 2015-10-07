Танки, гаубицы и оружие ракетного типа: аэроразведка обнаружила в Новоазовске технику боевиков (видео)

Аэроразведка полка "Днепр-1" выявила военную технику российско-террористических войск.

Об этом сообщается на странице полка в Facebook.

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"В частности, 16 танков на базе возле села Солнцево, 4 УРАла для перевозки б/к,5 гаубиц Д-30 возле села Богдановка,и неизвестное оружие ракетного типа, близкое к Точке "У" в городе Новоазовск", - говорится в сообщении.

Напомним, что полк "Днепр-1" регулярно контролирует оккупированные территории с неба. Полк "Днепр-1" продолжает службу в зоне проведения АТО.