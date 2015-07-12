Боевики концентрируют военную технику вблизи Мариуполя - ОБСЕ

Несмотря на заявления всех сторон конфликта на Донбассе, что тяжелые вооружения были отведены на соответствующее минским соглашениям расстояние, в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают фиксировать технику близ линии разграничения сторон.

Как пишет Украинская правда, об этом идет речь в отчете СММ ОБСЕ.

"Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ продолжают наблюдать концентрацию военной техники в районе контролируемого "ДНР" Комсомольского (76км к северо-востоку от Мариуполя), отметив 6 танков, 41 бронетранспортер (БТР) и более 40 военных грузовиков Различные типы", - говорится в отчете, основанном на информации к 19:30 субботы, 11 июля.

Читайте такжеСилы АТО предотвратили прорыв диверсантов за линию разграничения вблизи Талаковки – пресс-центрКроме этого, отмечается в документе, в контролируемом "ДНР" Безымянном (30 км к востоку от Мариуполя) БПЛА наблюдали 3 танка, БТР, 28 бронемашин и 30 военных грузовиков.

В Луганской области СММ наблюдала 6 основных боевых танков (ОБТ Т-72) и 1 Т-64 в районах, контролируемых правительством Украины, в подконтрольных "ЛНР" районах области сотрудники Миссии увидели 2 танка Т-64.