Боевики используют перемирие на Донбассе для подготовки личного состава - ИС

09:40, 05 октября 2015
Война
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Противник использует перемирие для проведения ротации личного состава, передислокации техники и строительства инженерных сооружений.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, на базе одного из бандформирований, входящих в состав так называемой «5-й омсбр» (бывшая «бригада «Оплот» - Ред.) проводятся курсы по подготовке корректировщиков огня для артиллерийских подразделений. 

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Также проводятся занятия по боевой подготовке с танкистами, артиллеристами и учения батальонного уровня.

"Для доукомплектования т.н. «5-й омсбр 1АК ДНР» из РФ железнодорожным транспортом прибыла партия БТРов. 20 машин. Из них только 5 оказались в рабочем состоянии", - говорится в сообщении Тымчука.

На приморском направлении наблюдается скопление боевой техники российско-террористических войск. 

Кроме того, в районе н.п. Новоазовск боевиками ведутся работы по строительству командно-наблюдательных пунктов. 

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».В зоне проведения АТО сохраняется относительно спокойная ситу...

Posted by Dmitry Tymchuk on 4 октября 2015 г.
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