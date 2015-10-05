Боевики используют перемирие на Донбассе для подготовки личного состава - ИС
Противник использует перемирие для проведения ротации личного состава, передислокации техники и строительства инженерных сооружений.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
В частности, на базе одного из бандформирований, входящих в состав так называемой «5-й омсбр» (бывшая «бригада «Оплот» - Ред.) проводятся курсы по подготовке корректировщиков огня для артиллерийских подразделений.
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Также проводятся занятия по боевой подготовке с танкистами, артиллеристами и учения батальонного уровня.
"Для доукомплектования т.н. «5-й омсбр 1АК ДНР» из РФ железнодорожным транспортом прибыла партия БТРов. 20 машин. Из них только 5 оказались в рабочем состоянии", - говорится в сообщении Тымчука.
На приморском направлении наблюдается скопление боевой техники российско-террористических войск.
Кроме того, в районе н.п. Новоазовск боевиками ведутся работы по строительству командно-наблюдательных пунктов.
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».В зоне проведения АТО сохраняется относительно спокойная ситу...Posted by Dmitry Tymchuk on 4 октября 2015 г.