На Луганщине СБУ изъяла крупный арсенал оружия у пенсионера, который работал на боевиков
Сотрудники СБУ задержали в одном из сел Попаснянского района Луганской области информатора боевиков - пенсионера правоохранительных органов, и изъяли у него большой арсенал оружия.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, мужчина "работал" на представителей ГРУ Генштаба Минобороны России, которые оформлены "советниками" одного из террористов незаконных вооруженных формирований в оккупированном Стаханове. Он информировал кураторов о численности, дислокации, вооружении, перемещении военной техники и подразделениях Вооруженных сил Украины вдоль линии разграничения.
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В СБУ отметили, что агент террористов использовал удостоверение действующего офицера милиции, благодаря чему привлекал местных жителей для сбора информации якобы в интересах правоохранителей. Сотрудники спецслужбы установили, что по указанию российских спецслужб он должен был наладить канал поставки оружия и взрывчатки из оккупированной территории для организации серии террористических и диверсионных актов в населенных пунктах.
Во время обысков у информатора обнаружен также арсенал оружия и значительную сумму денежных средств в отечественной и иностранной валютах.
Он хранил у себя боевой пистолет ТТ, два пистолета Макарова, автомат, два карабина и семь ружей, свыше 1,3 тыс. патронов различного калибра, взрыватели для гранат, а также профессиональные оптические устройства, ящик военных дымовых шашек и тому подобное.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (организация или участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные для установления всех лиц, задействованных бывшим правоохранителем для сбора и передачи информации террористам