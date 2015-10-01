Статус участника боевых действий уже получили более 82,5 тысяч военных - Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В сообщении отмечается, что в подтверждение данного статуса выдано 76 тыс. 598 удостоверений участника боевых действий.

Читайте такжеФСБ России заявляет о задержании трех украинских военных в аннексированном Крыму

«За прошедшую неделю количество личного состава, имеющего право на получение статуса УБД, увеличилось на 238 человек, а тех, кто получил удостоверение участника боевых действий - на 1691 человека», - сообщает пресс-служба.