Статус участника боевых действий уже получили более 82,5 тысяч военных - Генштаб
20:07, 01 октября 2015Политика
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По состоянию на 30 сентября статус участника боевых действий получили 82 тыс. 547 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
В сообщении отмечается, что в подтверждение данного статуса выдано 76 тыс. 598 удостоверений участника боевых действий.
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«За прошедшую неделю количество личного состава, имеющего право на получение статуса УБД, увеличилось на 238 человек, а тех, кто получил удостоверение участника боевых действий - на 1691 человека», - сообщает пресс-служба.
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