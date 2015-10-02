Тука рассказал, как нужно бороться с мародерством на Луганщине

Об этом заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука, передает "Апостроф".

Он отметил, что мародерство, как правило, происходит на линии соприкосновения боевиков и сил АТО. И сложность ситуации заключалась в том, что на Луганщине до сих пор были населенные пункты, в которых не было милиции.

"И фактически люди оставались один на один с теми самыми военнослужащими, которые их же и грабили", - подчеркнул Тука.

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При этом глава Луганской ВГА заявил, что "по логике, по алгоритму, люди должны обращаться в военную службу правопорядка, а те - проводить следственные действия в отношении мародеров. Потом подключается военная прокуратура. Такая схема".

Отвечая на вопрос, массовое ли явление мародерство в Луганской области, он сказал: "Наверное, оно массовое. Но если говорить о фактах, то у меня такие факты вскрылись только в одном населенном пункте — селе Крымском".