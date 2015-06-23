Милиция задержала в Марьинке банду мародеров

Об этом сообщает пресс-служба Марьинского РО ГУМВД Украины.

По словам руководителя Марьинского райотдела Андрея Лещенко, все фигуранты - жители Марьинки в возрасте от 27 до 36 лет, трое из них - судимые за корыстные преступления.

«Злоумышленники воспользовались тяжелым положением своих земляков с целью личной наживы. Многие горожане, спасаясь от обстрелов боевиков, были вынуждены временно покинуть свои жилища, взяв с собой минимум вещей. Мародеры проникали в покинутые жилища через окна, двери, крыши домов и выносили имущество хозяев. Установлено, что награбленное они сбывали на территории Марьинского района», - говорится в сообщении.

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При задержании у подозреваемых изъята бытовая техника, ювелирные изделия, компьютерная техника. Предварительная сумма ущерба - 100 тысяч гривен.

Милиция сообщает, что доказала четыре факта краж. Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным правонарушениям на территории района.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.