ОБСЕ зафиксировала скопление тяжелого вооружения на оккупированных территориях Донбасса

Об этом говорится в отчете миссии от 29 сентября, опубликованном сегодня.

Инструкторы ОБСЕ зафиксировали наличие вооружения в нарушение определенных Минскими соглашениями мест для его отвода.

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"В нарушение соответствующих линий отвода, беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии заметил четыре основных боевых танка в районе подконтрольного "ДНР" Мичурино (56 км северо-восточнее Мариуполя) и двадцать танков и другую военную технику в районе подконтрольного "ДНР" Сонцевого (58 км к северо-востоку от Мариуполя)", - сказано в отчете.

Как отметили в миссии, в контролируемой правительством Украины Старогнатовке (51 км от Донецка) инструкторы ОБСЕ заметили два танка.

Кроме того, в отчете отмечается, что за пределами определенных мест для отвода тяжелого вооружения от линии разграничения наблюдатели зафиксировали наличие и перемещение вооружения и оборудования. Инструкторы миссии увидели 16 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 20 военных грузовиков "Урал" на тренировочной базе вблизи подконтрольного боевикам "ЛНР" села Успенка (23 км на юго-запад от Луганска).

Также были зафиксированы 22 боевые машины пехоты (11 БМП-1 и 11 БМП-2), которые находились на грузовиках; восемь плавучих бронетранспортеров МТ-ЛБ, 16 танков (14 Т-64 и 2 Т-72) и восемь 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2, которые были на буксире на тренировочной базе вблизи подконтрольного боевиками "ЛНР" Мирного (28 км на юго-запад от Лугаснка).

Беспилотники ОБСЕ также заметили сосредоточение более чем 60 танков и другой военной техники в подконтрольном боевиками "ДНР" Торезе (57 км на восток от Донецка).