За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный, погибших нет

13:05, 25 сентября 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранен один украинский военный.

АТО, Донбасс / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Он отметил, что ранение украинский военный получил под Авдеевкой.

Погибших на Донбассе, по словам Лысенко, нет.

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