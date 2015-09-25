За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный, погибших нет
13:05, 25 сентября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранен один украинский военный.
За минувшие сутки на Донбассе погибших нет / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Он отметил, что ранение украинский военный получил под Авдеевкой.
Погибших на Донбассе, по словам Лысенко, нет.
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