За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный, погибших нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Он отметил, что ранение украинский военный получил под Авдеевкой.

Погибших на Донбассе, по словам Лысенко, нет.