На Луганщине военный 92-й бригады подорвался на растяжке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

«При разминировании территории (20.09) неподалеку от с. Новотошковского Попаснянского района и блокпоста № 29 погиб военнослужащий 92-й бригады 1978 года рождения из Житомирской области. Еще один боец, получив осколочные ранения, был госпитализирован в больницу Северодонецка. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь», - говорится в сообщении.

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Как отметил руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука, «к сожалению, подрывы на минах и растяжках» на Луганщине происходят практически ежедневно. Такая ситуация сложилась в связи с большим количеством заминированных территорий и «работой» террористических диверсионных групп на территории региона».