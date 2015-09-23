В штабе АТО подтвердили информацию о движении колонн с техникой боевиков в Донецке

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

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"Что касается движения боевой техники на оккупированной территории Донецка, - мы получаем такую информацию от собственных и от других источников... Если она (техника) будет двигаться к линии разграничения территории и будет использоваться, она будет уничтожена", - сказал Андрей Лысенко.