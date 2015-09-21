На Донбассе боевиков заменили регулярными российскими войсками - Жебривский

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает ЛІГАБізнесІнформ.

Глава Донецкой ВГА отметил, что соблюдение режима прекращения огня связано, в том числе, с тем, что боевиков в Донецкой и Луганской областях заменили солдаты регулярных российских войск, которые четко выполняют приказы командования.

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"Те (боевики - Ред.) как обкурятся или напьются, гатят из чего ни попадя, и не обращают внимания ни на какие команды из Кремля или Донецка. А сегодня на передовые рубежи вышли регулярные российские войска", - сказал Жебривский.

Ранее сегодня Жебривский заявил, что Россия может возобновить серьезные обстрелы на Донбассе после Генассамблеи ООН. Он отметил, что это зависит от итогов Генассамблеи ООН.