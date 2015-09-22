Трехсторонняя контактная группа в пятницу проведет видеоконференцию с боевиками - пресс-секретарь Кучмы

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В пятницу, 25 сентября, состоится видеоконференция участников Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На повестке дня - весь спектр Минских соглашений, в частности, вопросы безопасности - прекращения ведения огня", - сообщила она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы, подгруппа под политическим вопросам продолжит работу завтра.