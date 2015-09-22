"Минский процесс" оказался под угрозой срыва из-за ультиматума боевиков – контактная группа

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный, пишет Украинская правда.

"Во время работы подгруппы по политическим вопросам представителями наших визави был предложен документ, который бы я назвал ультиматумом. Он так и был воспринят представителем ОБСЕ как ультиматум", – сказал он.

Безсмертный отметил, что в документе "самым неприятным было то, что они хотят проводить выборы 18 октября (ОРДО) и 1 ноября (ОРЛО).

"При этом они проводят свои выборы, основываясь не на законодательстве Украины, а на каких-то своих положениях и правилах", - добавил Бессмертный.

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"А Украина уже должна решить четыре вопроса - это ввести в действие закон об особом порядке местного самоуправления, принять модальности выборов в редакции, предложенной представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области, принять и ввести в действие закон об амнистии и переголосовать Конституцию Украины в предложенной ими редакции", - отметил он.

"Только после этого они позволят себе, чтобы выборы в других сельских и поселковых советах состоялись 21 февраля", - отметил Безсмертный.

"Хочу подчеркнуть, что все что делалось в группе до этого, делалось, чтобы избежать выборов 18 октября и 1 ноября, потому что они фактически разрушают любой дальнейший диалог. Поэтому украинская сторона восприняла сегодняшние заявления как ультиматум. Так их восприняли и представители ОБСЕ", - пояснил Бессмертный.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенные "Донецкая и Луганская народные республики" намеревались предложить план-график сроков выполнения политических пунктов Минских соглашений, который предусматривает проведение выборов на Донбассе 21 февраля 2016 года.