За сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных нет
13:45, 17 сентября 2015Война
189 0
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, и никто не был ранен", - сообщил он.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных
Как сообщал УНИАН, 26 августа на встрече трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года. С того дня боевики существенно снизили активность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter