За сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных нет

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, и никто не был ранен", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа на встрече трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года. С того дня боевики существенно снизили активность.