В минувшие сутки боевики трижды применили оружие против сил АТО

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, если с полуночи и до 19 часов, вдоль линии разграничения, случаев открытия огня не было, то в конце суток противник трижды нарушил перемирие.

Так, на Артемовском направлении около 20 и 23 часов, по нашим позициям на север от Санжаровки боевики вели огонь из стрелкового оружия.

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А в 23.35 опорный пункт сил АТО в районе Кряковки, что на Луганщине преступники также обстреливали из стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов потерь среди бойцов нет.

Отмечается, что после полуночи и до 6 утра 17 сентября в зоне АТО сохранялся режим тишины.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.