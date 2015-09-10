За сутки в зоне АТО ранен один военнослужащий
13:19, 10 сентября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции был ранен один военнослужащий.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен», - сказал он
Мотузяник отметил, что боец был ранен в результате обстрела украинских позиций близ Марьинки.
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