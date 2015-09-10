За сутки в зоне АТО ранен один военнослужащий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеБоевики обстреляли опорный пункт сил АТО из гранатомета и стрелкового оружия - штаб

«В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен», - сказал он

Мотузяник отметил, что боец был ранен в результате обстрела украинских позиций близ Марьинки.