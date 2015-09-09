Боевики из минометов обстреляли пограничный наряд на "Кугуаре"

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе. "Сегодня российско-террористические войска произвели минометный обстрел пограничного наряда, который нес службу в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пограничники на автомобиле "Кугуар" направлялись на один из контрольных постов для дальнейшего несения службы. Во время движения, в районе перекрестка дорог Новотроицкое–Докучаевск–Березовое, начался минометный обстрел. Одна из мин разорвалась рядом с транспортным средством, однако броня защитила всех пограничников, которые находились в автомобиле. «Кугуар» получил осколочные повреждения.

Также из-за минометного обстрела российских наемников временно приостанавливался пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт "Бугас" и на посту "Березовое", расположенные неподалеку, чтобы гарантировать безопасность граждан, добавили в ведомстве.