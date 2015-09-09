Миссия ОБСЕ зафиксировала перевозку "груза-200" в РФ украинским микроавтобусом
15:19, 09 сентября 2015Война
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Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, заявляет, что зафиксировала перевозку украинским микроавтобусом "груза-200" в Российскую Федерацию.
REUTERS
Как отмечается в сообщении, 5 сентября в 20:05 Наблюдательная миссия увидела микроавтобус, зарегистрированный в Украине, который прибыл на пограничный пункт пропуска "Донецк" и пересек границу в сторону Российской Федерации.
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На микроавтобусе на лицевой стороне было черно-белое изображение "Груз-200" на русском языке, а на обеих сторонах также на русском языке было написано "Ритуальные услуги Анубис".
В микроавтобусе было замечено трех человек в штатском. Наблюдательная миссия не имела возможности проверить, перевозит ли данный микроавтобус гроб или нет.
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