Миссия ОБСЕ зафиксировала перевозку "груза-200" в РФ украинским микроавтобусом

Как отмечается в сообщении, 5 сентября в 20:05 Наблюдательная миссия увидела микроавтобус, зарегистрированный в Украине, который прибыл на пограничный пункт пропуска "Донецк" и пересек границу в сторону Российской Федерации.

Читайте такжеОБСЕ отказалась наблюдать за псевдовыборами в "ДНР" и "ЛНР"

На микроавтобусе на лицевой стороне было черно-белое изображение "Груз-200" на русском языке, а на обеих сторонах также на русском языке было написано "Ритуальные услуги Анубис".

В микроавтобусе было замечено трех человек в штатском. Наблюдательная миссия не имела возможности проверить, перевозит ли данный микроавтобус гроб или нет.