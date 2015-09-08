ОБСЕ разъяснила ситуацию с наблюдателями для выборов на Донбассе

Об этом сообщила пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Лаурен Барановская, пишет Апостроф.

"Мы ознакомлены с законодательством и решением Центральной избирательной комиссии, согласно которому выборы не будут проходить на части территорий Донецкой и Луганской областей. БДИПЧ ОБСЕ будет наблюдать за местными выборами только там, где они будут проводиться в соответствии с украинским законодательством. В местах, где эти выборы будут проходить в соответствии с законодательством, мы и будем вести наблюдение 25 октября. Именно с этой целью мы нанимаем сотрудников", - заявила она.

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Следует отметить, что ранее возникли опасения относительно информации, что БДИПЧ ОБСЕ ищет помощников международных наблюдателей за местными выборами в оккупированный Луганск и Донецк.

Как заявил заместитель председателя Центризбиркома Украины Андрей Магера, информацию, размещенную на сайте ОБСЕ, изначально поняли неправильно. "Речь шла не конкретно об оккупированных Луганске и Донецке, а о соответствующих областях", - пояснил он.

По словам Магеры, даже при соответствующем желании, боевикам так называемых ЛНР и ДНР никак не успеть к проведению местных выборов 25 октября.

"Есть определенная логика избирательного процесса, когда от выполнения первого этапа зависит второй и третий. Это очередность нарушить нельзя. Во времени они не сжимаются", - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что для проведения избирательного процесса на оккупированных территориях необходимо не только выполнение пунктов Минских соглашений по прекращению огня и отводу вооружений, но и согласие Верховной рады.

Как сообщал УНИАН, посол Ян Томбински сообщил, что планирует направить своих представителей в Украину и Европейский парламент.

Напомним, ЦИК установила невозможность проведения 25 октября местных выборов в 91 местном совете Донецкой области и 31 местном совете Луганщины, подконтрольных Украине.