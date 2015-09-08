Сегодня трехсторонняя контактная группа по Донбассу снова встретится в Минске

Консультации рабочих подгрупп начнутся примерно в полдень, передает "Радио Свобода".

Ожидается, что темой нынешних переговоров будет разработка и парафирование соглашения об отводе от линии соприкосновения вооружения калибра менее 100 миллиметров, а также танков.

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Над документом начали работать на заседании контактной группы еще в начале августа, но достичь окончательной договоренности сторонам так и не удалось.

Последний раунд переговоров в режиме видеоконференции по урегулированию конфликта на Донбассе прошел 4 сентября.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в зоне проведения антитеррористической операции уже пятый день террористы не стреляют из тяжелого вооружения, что дает надежду на мир.