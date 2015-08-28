Боевики из минометов и танков обстреляли силы АТО в Гранитном

Боевики обстреливали позиции сил Антитеррористической операции в Гранитном из минометов и танков.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

По данным пресс-центра, «возле Мариуполя под минометным огнем 120 калибра оказались наши подразделения в Гранитном. А около 16 часов в этом же районе бандформирования дважды применили танки».

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Отмечается, что основную активность российско-террористические войска проявляли сегодня возле Донецка. «Здесь на протяжении суток из стрелкового оружия и минометов боевики вели огонь по нашим позициям в Красногоровке, Песках, Марьинке, Опытном. Под утро из 120-миллиметровых минометов оккупанты дважды накрывали украинские опорные пункты в Авдеевке. А в 12.10 по этому же населенному пункту работала 122-миллиметровая артиллерия врага».

В Луганской области около полуночи преступники трижды обстреливали силы АТО в Станице Луганской из минометов и гранатометов.

На Артемовском направлении под огнем 120-миллиметровых минометов оказались наши опорные пункты в Санжаровке, Троицком и Кирово.