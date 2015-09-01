Порошенко и ОБСЕ констатировали перемирие на Донбассе

Об этом сказал президент Украины во время встречи с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Мартином Зайдиком, сообщает президентская пресс-служба.

«Мартин Зайдик приветствовал принятие 31 августа Верховной Радой Украины в первом чтении изменений в Конституцию в сфере децентрализации. Он также выразил сожаление по поводу эскалации насилия вокруг парламента, что привело к человеческим жертвам, и поддержал решительные меры президента Украины по проведению эффективного расследования и привлечения к ответственности виновных», - говорится в сообщении.

Стороны приветствовали реализацию договоренности об установлении режима прекращения огня, достигнутой по инициативе президента Украины, и выразили надежду, что он обретет устойчивый характер, добавили в пресс-службе.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы механизм Трехсторонней контактной группы стал более эффективным и действенным», – отметил Порошенко.

Президент подчеркнул необходимость отказа сепаратистов от проведения незаконных выборов на Донбассе и призвал немедленно начать в рамках подгруппы по политическим вопросам обсуждение модальности проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинским законодательством и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

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«Мы должны провести выборы исключительно так, как об этом говорится в Минских договоренностях, – в соответствии с украинским законодательством и основываясь на принципах БДИПЧ, с участием иностранных наблюдателей, которые будут гарантировать соблюдение стандартов ОБСЕ. Выборы должны быть свободными и честными», - подчеркнул Порошенко.

Он призвал к безусловному выполнению Минских договоренностей по освобождению пленных по принципу «всех на всех», а также незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации граждан Украины: Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко и других.

«Во время обсуждения деятельности подгруппы по социально-экономическим вопросам глава государства заверил в готовности украинской стороны реализовывать предварительно согласованные проекты по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса, необходимой предпосылкой чего должно стать неукоснительное соблюдение боевиками режима прекращения огня», - отмечается в сообщении.

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Порошенко во время встречи подчеркнул необходимость существенного усиления Трехсторонней контактной группой непосредственного политического управления деятельностью действующих в ее составе четырех рабочих подгрупп по вопросам безопасности, политическим, гуманитарным и социально-экономическим вопросам.

С этой целью президент призвал представителей Украины, РФ и ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе наладить и поддерживать регулярные рабочие контакты, добавили в пресс-службе.