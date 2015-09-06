Ситуация в зоне АТО сегодня оставалась относительно спокойной – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«С 6 утра и до 18 часов незаконные вооруженные формирования несколько раз хаотично обстреливали наши подразделения, неудачно пытаясь втянуть силы АТО в огневое противостояние. Так, около 8, 11 и 13 часов боевики из стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты в районе Марьинки», - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики совершают хаотичные обстрелы из гранатометов в зоне АТО, несмотря на объявленное перемирие

Кроме того, в 13.40 из гранатомета враг бил по украинским подразделениям в поселке Счастье Луганской области. А почти в 17.00 со стороны Коминтерново по позициям сил АТО в Талаковке преступники вели огонь из стрелкового оружия.

«Строго придерживаясь мирных договоренностей и понимая, что вражеские обстрелы носят хаотичный и провокационный характер, Вооруженные силы Украины ответный огонь не открывали», - отмечается в сообщении.