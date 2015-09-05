Боевики со стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО в Авдеевке, Марьинке и Песках

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. «В течение сегодняшнего дня обстановка в зоне АТО оставалась стабильной. С 5 утра и до 18 часов все вооруженные провокации противник осуществлял вблизи Донецка», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМВД: боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, разрушено 5 домов Так, в 05.13 боевики из стрелкового оружия и гранатомета вели огонь по украинскому опорному пункту в Авдеевке. А около 13-ти и 16-ти часов со стрелкового оружия боевики обстреляли силы АТО в Марьинке и Песках, информирует пресс-центр АТО.

«Несмотря на провокации врага, Вооруженные силы Украины строго придерживаются мирных договоренностей и ответный огонь не открывают», - говорится в сообщении.