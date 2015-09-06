В ЕС высоко оценили уровень подготовки украинских морпехов (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом греческий бригадный генерал сказал сегодня журналистам в ходе инспектирования десантно-штурмовой роты бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, где проходит береговая фаза украинско-американского учения «Си Бриз - 2015».

По словам генерала, начиная со следующего года и в течение первого квартала многонациональное подразделение «Хелброк» будет находиться на дежурстве. «Это означает, что если Европейским Союзом будет принято решение относительно применения этой бригады, то мы должны будем выдвинуться в назначенную зону, сейчас мы находимся в подготовительном периоде», - отметил он.

По словам Деместихаса, главная цель его визита в Украину – «увидеться, пообщаться с людьми, которые будут под моим подчинением. Потому что большое расстояние между нами у меня нет возможности видеть их каждый день, так же как им – меня».

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«У роты должны быть специфические навыки и способности, которыми они должны обладать для того, чтобы быть частью многонационального соединения. Но подготовка и сертификация – это чисто национальные требования и ответственность», - сказал генерал.

Как отметил руководитель «ХЕЛБРОК», сегодня он «увидел людей, которые очень хорошо и тяжело тренируются. Более того – они имеют опыт. Поэтому я уверен, что эти люди смогут выполнить все поставленные задачи».

Вместе с греческим генералом в инспектировании принимал участие командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Он поблагодарил Деместихаса за высокую оценку уровня подготовки украинских морпехов и выразил уверенность, что подразделение украинских ВМС выполнит поставленные задачи.

Боевая тактическая группа “ХЕЛБРОК” - это формирование сил быстрого реагирования, предназначенное для проведения операций по урегулированию кризисов под руководством ЕС.

С целью отработки задачи по подготовке сил немедленного реагирования в 2003 году Военный комитет ЕС, который является высшим военным органом в Совете Евросоюза, утвердил Концепцию сил быстрого реагирования Евросоюза. В 2006 году утверждена Концепция боевых групп.

Создание Боевой тактической группы (БТГ) “ХЕЛБРОК” началось 21 ноября 2005 года.

В 2013 году украинские морпехи уже несли дежурство в составе «ХЕЛБРОК».