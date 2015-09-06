В ЕС высоко оценили уровень подготовки украинских морпехов (фоторепортаж)
Командир Боевой тактической группы Европейского Союза «ХЕЛБРОК» Петрос Деместихас высоко оценил уровень подготовки украинских морских пехотинцев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом греческий бригадный генерал сказал сегодня журналистам в ходе инспектирования десантно-штурмовой роты бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области, где проходит береговая фаза украинско-американского учения «Си Бриз - 2015».
По словам генерала, начиная со следующего года и в течение первого квартала многонациональное подразделение «Хелброк» будет находиться на дежурстве. «Это означает, что если Европейским Союзом будет принято решение относительно применения этой бригады, то мы должны будем выдвинуться в назначенную зону, сейчас мы находимся в подготовительном периоде», - отметил он.
По словам Деместихаса, главная цель его визита в Украину – «увидеться, пообщаться с людьми, которые будут под моим подчинением. Потому что большое расстояние между нами у меня нет возможности видеть их каждый день, так же как им – меня».
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«У роты должны быть специфические навыки и способности, которыми они должны обладать для того, чтобы быть частью многонационального соединения. Но подготовка и сертификация – это чисто национальные требования и ответственность», - сказал генерал.
Как отметил руководитель «ХЕЛБРОК», сегодня он «увидел людей, которые очень хорошо и тяжело тренируются. Более того – они имеют опыт. Поэтому я уверен, что эти люди смогут выполнить все поставленные задачи».
Вместе с греческим генералом в инспектировании принимал участие командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Он поблагодарил Деместихаса за высокую оценку уровня подготовки украинских морпехов и выразил уверенность, что подразделение украинских ВМС выполнит поставленные задачи.
Боевая тактическая группа “ХЕЛБРОК” - это формирование сил быстрого реагирования, предназначенное для проведения операций по урегулированию кризисов под руководством ЕС.
С целью отработки задачи по подготовке сил немедленного реагирования в 2003 году Военный комитет ЕС, который является высшим военным органом в Совете Евросоюза, утвердил Концепцию сил быстрого реагирования Евросоюза. В 2006 году утверждена Концепция боевых групп.
Создание Боевой тактической группы (БТГ) “ХЕЛБРОК” началось 21 ноября 2005 года.
В 2013 году украинские морпехи уже несли дежурство в составе «ХЕЛБРОК».