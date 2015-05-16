В ВМС прошли батальонные тактические учения морской пехоты с боевыми стрельбами

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.Руководил учениями в.и.о. начальника Управления береговой и территориальной обороны командования ВМС полковник Сергей Пасичник.

Читайте такжеКомандующий обещает представить план реформы ВМС до 15 июняПополненные в ходе четвертой очереди мобилизации личным составом, подразделения морпехов совершенствовали практические навыки и боевое слаживание, военнослужащие приобретали психологическую устойчивость и физическую выносливость, настойчивость в выполнении поставленных задач.

Ход учений проинспектировали командующий ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук и городской голова Одессы Геннадий Труханов.

«Сегодня вы завершаете очередной этап боевого слаживания в составе подразделений. Продемонстрированные показатели стали результатом длительной одиночной подготовки, подготовки в составе отделений, взводов, рот и в целом батальона. Таким образом, украинская морская пехота полностью восстановила свою боеспособность», - заявил Сергей Гайдук, обращаясь к участникам учений. Вице-адмирал выразил благодарность личному составу батальона, который передавал мобилизованным свой опыт выполнения боевых задач в зоне проведения АТО.

«Ратный труд морских пехотинцев сегодня, пожалуй, как никогда ранее, необходим Украине, в том числе Одесскому региону», - отметил мэр Одессы. Труханов выразил удовлетворение увиденным на полигоне, а также тем, что мобилизованные в батальон одесситы, по его словам, «одеты, обуты, накормлены, обучены и мотивированы», а это является залогом качественного выполнения поставленных задач. По словам мэра Одессы, задачей городских властей является обеспечить всем необходимым семьи тех, чьи мужья и отцы сейчас выполняют воинский долг.

Сергей Гайдук и Геннадий Труханов на этом же полигоне также наблюдали за выполнением боевых упражнений артиллеристами войск береговой обороны украинских ВМС.

Они поздравили морских пехотинцев и береговых артиллеристов с успешным выполнением задач, вручили лучшим военнослужащим награды и пожелали защитникам Отечества продолжать совершенствовать подготовку.