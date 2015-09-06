ОБСЕ отмечает относительно спокойную обстановку на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии, передает "Украинская правда".

В наблюдательном пункте в Совместном центре по контролю и координации, расположенном на Донецком железнодорожном вокзале, подконтрольном боевикам, наблюдатели зафиксировали только одно нарушение огня – взрыв в воздухе от зенитной пушки в 4 км северо-западнее от наблюдательного пункта.

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На контрольно-пропускном пункте ВСУ вблизи контролируемой правительством Марьинки, СММ зафиксировала два входящих взрыва, вызванных 82-мм минометами.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня.

Ранее УНИАН сообщал, что миссия ОБСЕ продолжает фиксировать на территории боевиков "ДНР" отсутствие некоторых видов тяжелого вооружения в определенных Минскими соглашениями местах для его отвода.