За сутки ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения
Двое военнослужащих подорвались на «растяжке». Это произошло возле Горловки
За минувшие сутки в зоне проведения АТО не погиб ни один украинский военный, двое подорвались на «растяжке» и получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Никто не погиб за минувшие сутки», - сказал он.
В то же время, по словам Лысенко, двое военнослужащих подорвались на «растяжке». Это произошло возле Горловки.
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«Военнослужащие подорвались на растяжках во время проведения специальных мероприятий по обустройству территории и выявлению возможных диверсионно-разведывательных групп. Они получили ранения. Им оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает», - сказал он.