К октябрю оккупационные войска на Донбассе сформируют 2 армейских корпуса, предполагают в СБУ

Об этом сегодня на брифинге в Киеве завил председатель СБУ Василий Грицак.

"Окончательное формирование и подготовку корпусов, по нашим данным, планируется завершить к октябрю", - сказал Грицак.

По его словам, первый такой корпус дислоцируется на территории Донецкой области, второй - на территории Луганской.

Как отметил председатель СБУ, общее количество личного состава в этих корпусах составляет 33 тысячи человек, а также еще около 9 тысяч кадровых военнослужащих регулярной российской армии.

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Грицак отметил, что на сегодняшний день российские военные составляют костяк так называемых ДНР и ЛНР, которые держатся на "российских штыках".

"Они прячутся за спинами граждан Украины, но фактически руководят войсками. Если российские войска убрать из Донбасса, мы бы быстро привели там порядок", - сказал Грицак.

Он также отметил, что по данным разведки на территории частично оккупированных восточных областей, в Крыму, а также в Ростовской области России существуют 195 лагерей по подготовке наемников.

Отвечая на вопрос, когда может быть эскалация ситуации, Грицак сказал: "Я думаю, что прямого ответа на этот вопрос не будет, но мы рассматриваем несколько вариантов ... мы не знаем, как поступят россияне, наверное, они и сами до конца не знают".

В то же время председатель СБУ допустил, что обострение ситуации с целью ее сдетонирования следует ожидать ближе к выборам.

В контексте этого Грицак отметил, что украинские спецслужбы сейчас наблюдают активизацию подрывной деятельности на территориях, подконтрольных украинской стороне, в частности, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве. Но, как подчеркнул Грицак, спецслужбам удается контролировать ситуацию, выявлять и обезвреживать лиц, пытающихся вести антигосударственную деятельность.