Вблизи Донецкого аэропорта ведутся непрерывные бои - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, накануне между 13.00 и 15.00 противник совершил три артиллерийских и один минометный обстрел передовых позиций сил АТО вблизи поселка Луганское, а также несколько более мелких провокаций. Вражеские артиллерийские батареи развернуты в оккупированном Углегорске, отметил он.

"Активизировались боевые действия на севере и западе от Горловки. В частности, в Зайцево, Майорске, Кирове зафиксировано 10 эпизодов нарушения режима тишины со стороны боевиков", - сказал Мотузяник.

Кроме перестрелок на передовой, отметил он, произошла также серия минометных и один артиллерийский обстрел. Артпозиции оккупантов развернуты в жилых кварталах Горловки, в частности в районе станции Терриконная, что делает невозможным ведение огня в ответ.

В то же время, на участке фронта от Горловки до Ясиноватой накануне было "достаточно тихо", отметил Мотузяник.

Вблизи Донецкого аэропорта "продолжаются непрерывные боевые действия средней интенсивности", сообщил он.

"Как и ранее, противник держит на передовой танки, артиллерию и после захода солнца активно их применяет. Также возрастает плотность вражеского огня под Красногоровкой и Марьинкоюй впервые здесь было зафиксировано больше обстрелов противника, чем на участке Авдеевка-Пески", - сказал Мотузяник.

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Он отметил, что в условиях плотной жилищной застройки и специфического рельефа противник безуспешно пытается "выдавить" силы АТО с позиций. При этом боевики используют как мелкие провокации, которые превращаются в длительные перестрелки, так и артобстрелы с дальнего расстояния.

"На выезде из Донецка в сторону Мариуполя вчера было тихо", - отметил Мотузяник.

Ранее пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной заявил о серьезных потерях украинских силовиков. "Почерк, которым боевики ведут огонь, очень похожий на почерк профессиональной российской армии", - подчеркнул Чепурной. За минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий погибли 7 украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения.