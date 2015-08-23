Снимая позиции боевиков "ДНР", скончался оператор российского "Пятого канала"

Дмитрию Козлову стало плохо с сердцем во время съемок позиций вооруженных сторонников "ДНР" в районе поселка Трудовские, передает Русская служба Би-би-си.

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По словам его коллег, Дмитрий умер по дороге в больницу, смерть оператора никак не была связана с его профессиональной деятельностью.