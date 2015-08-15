Напряженность в зоне АТО растет, за сутки зафиксировали наибольшее количество обстрелов за полгода

Напряженность в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины продолжает расти, за последние сутки боевики обстреляли позиции украинских военных наибольшее количество раз за последние полгода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«В зоне проведения антитеррористической операции напряженность ситуации опять растет, за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за последние шесть месяцев», - сказал Лысенко.

При этом он добавил, что несмотря на интенсивность обстрелов, за прошедшие сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский военный, однако двое военнослужащих получили ранения.

По его словам, боевики обстреливают как позиции сил АТО, так и жилые кварталы населенных пунктов, находящихся недалеко от линии соприкосновения.

Наиболее сложная ситуация, по информации Лысенко, наблюдается на Донецком направлении.

«На Донецком направлении ситуация продолжает оставаться чрезвычайно сложной. Противник нарушает режим тишины на всей линии соприкосновения. Именно на этом участке фронта враг наиболее часто использует утсановки «Град», 152-миллиметровую артиллерию», - подчеркнул спикер.

Он уточнил, что в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии зафиксированы в районе Светлодарского водохранилища, Донецкого аэропорта и на Мариупольском направлении.

В то же время, Лысенко отметил, что на Луганском направлении противник не использовал тяжелого вооружения, однако в ход шли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.

Отвечая на вопрос о возможных причинах активизации боевиков на Донбассе, он не исключил, что рост количества обстрелов связан с приближением Дня Независимости Украины.

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«Нам пока неизвестны доподлинно планы боевиков, но, учитывая ситуацию, и наблюдая за динамикой увеличения интенсивности, можно предвидеть, что именно ко Дню Независимости боевики хотят сделать неприятный сюрприз для нас», - сказал Лысенко.

Вместе с тем, он подчеркнул, что украинские военные придерживаются Минских соглашений и открывают огонь только в ответ на действия противника, однако при этом отслеживают все перемещения врага и готовы отбить любые возможные атаки боевиков.