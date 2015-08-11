На Донетчине пограничники задержали боевика, который "потерял ориентировку"

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 11 августа, наряд заметил автомобиль "Ваз", который, подъехав к посту, начал быстро разворачиваться, однако транспортное средство сразу было блокировано.

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"В нем находился мужчина в военной форме с символикой незаконного вооруженного формирования и женщина, жительница города Шахтерск. В ходе проверки у водителя пограничники нашли военный билет НВФ, а также патроны 12 калибра и 7,62 мм. Кроме того, стало известно, что граждане, направляясь автомобилем, потеряли ориентировку и подъехали к контрольному посту, но, заметив флаг и украинскую символику, попытались сразу же убежать", - говорится в сообщении.

Задержанных передали сотрудникам СБУ в Донецкой области.