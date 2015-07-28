В Харькове будут судить начальника следственного отдела подразделения разведки "ЛНР"

В Харькове будут судить начальника следственного отдела подразделения разведки так называемой "ЛНР".

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, на прошлой неделе сотрудники следственного управления завершили расследование и передали дело в суд.

По данным милиции, в начале мая 2014 года, находясь в Луганске, 32-летний местный адвокат вступил в террористическую организацию "Луганская народная республика" и, заняв должность начальника следственного отдела подразделения разведки, занимался преступной деятельностью. Находясь в составе террористической организации, злоумышленник завладел имуществом местной жительницы. Женщина под действием угроз убийством передала ему свою иномарку, мобильный телефон и ноутбук.

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Мужчину обнаружили и задержали в Киевской области в начале мая 2015 года. Во время досудебного расследования он находился под стражей.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с действующим законодательством подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.