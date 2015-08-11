В Харькове СБУ задержала информатора террористов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, уроженец поселка Печенеги Чугуевского района помогал подельнику собирать на территории Харькова сведения о количестве личного состава, видах вооружения и военной техники украинских подразделений, участвующих в АТО.

Сообщник, которого СБУ задержала ранее, был в свое время завербован представителем одной из террористических группировок в составе «ДНР» по прозвищу «Ворон».

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Злоумышленники подозреваются в совершении уголовных правонарушений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Луганской области Служба безопасности Украины задержала члена агентурной сети террористов "МГБ ЛНР", который снабжал боевиков информацией об украинских военных.