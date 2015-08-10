Журналистка рассказала подробности боя под Волновахой, в котором погибли четверо бойцов АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка, представительница "Правого сектора" Елена Белозерская.

Она отметила, что ночью враг прорвал позиции 72-й бригады, после чего военным при помощи бойцов ДУК ПС удалось отбросить противника на его прежние позиции и немного продвинуться вперед, но закрепиться не смогли, потому что к врагам прибыло усиление в виде большого количества бронетехники. Также, отмечает журналистка, мощно работала артиллерия боевиков.

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"Наши потери: 4 погибших, из них один боец 72 бригады и трое из ДУК ПС. Количество раненых ДУКовцев - по предварительной информации, шестеро. Количество раненых армейцев уточняем. Всех раненых уже госпитализировали. Враг тоже понес значительные потери, количество уточняется", - говорится в ее сообщении.

Бой в районе Белой Каменки Волновахского района закончился. Ночью враг прорвал позиции 72 бригады, после чего войско... Posted by Елена Белозерская on 9 августа 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко дал поручение проинформировать представителей миссии ОБСЕ и через СЦКК представителей Российской Федерации о нарушении Минских договоренностей со стороны пророссийских боевиков. В свою очередь силы АТО сейчас проводят мероприятия, направленные на урегулирование обстановки.