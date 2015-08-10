Порошенко поручил проинформировать ОБСЕ и РФ об обострении ситуации в зоне АТО
Сегодня в 6 утра начальник Генерального штаба Виктор Муженко доложил о ситуации в районах проведения АТО президенту Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Отмечается, что минувшей ночью ситуация южнее Донецка снова обострилась. Также стало известно, что в течение нескольких часов боевики, нарушая предыдущие договоренности, вели артиллерийский и минометный огонь по нашим позициям в районе Старогнатовки.
Порошенко дал поручение проинформировать представителей миссии ОБСЕ и через СЦКК представителей Российской Федерации о нарушении Минских договоренностей со стороны пророссийских боевиков. В свою очередь силы АТО сейчас проводят мероприятия, направленные на урегулирование обстановки.
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Обострение ситуации связывают с провокацией в отношении сотрудников ОБСЕ, которые работают в Донецке, во время которой было уничтожено 4 автомобиля миссии.
"Таким образом террористы пытаются запугать представителей международной организации, оказывают давление на наблюдателей, мешая им объективно подавать информацию о состоянии дел в регионе", - говорится в сообщении Генштаба.
Кроме того, по оперативной информации, на территории, которую контролируют боевики, сейчас находится заместитель командующего Сухопутных войск РФ генерал-полковник Александр Ленцов, деятельность которого связывают с координацией действий российско-террористических войск.
Минувшей ночью ситуация южнее Донецка снова обострилась.В течение нескольких часов боевики, цинично нарушая...Posted by Пресс-служба Генерального штаба ВСУ on 9 августа 2015 г.
Ранее сегодня сообщалось, что силы АТО – 72-я бригада - впервые с февраля выбили боевиков из Новоласпы, которую те считали своей.