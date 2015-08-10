Порошенко поручил проинформировать ОБСЕ и РФ об обострении ситуации в зоне АТО

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Отмечается, что минувшей ночью ситуация южнее Донецка снова обострилась. Также стало известно, что в течение нескольких часов боевики, нарушая предыдущие договоренности, вели артиллерийский и минометный огонь по нашим позициям в районе Старогнатовки.

Порошенко дал поручение проинформировать представителей миссии ОБСЕ и через СЦКК представителей Российской Федерации о нарушении Минских договоренностей со стороны пророссийских боевиков. В свою очередь силы АТО сейчас проводят мероприятия, направленные на урегулирование обстановки.

Читайте такжеНа Мариупольском направлении продолжаются боевые столкновения, противник отброшен

Обострение ситуации связывают с провокацией в отношении сотрудников ОБСЕ, которые работают в Донецке, во время которой было уничтожено 4 автомобиля миссии.

"Таким образом террористы пытаются запугать представителей международной организации, оказывают давление на наблюдателей, мешая им объективно подавать информацию о состоянии дел в регионе", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, по оперативной информации, на территории, которую контролируют боевики, сейчас находится заместитель командующего Сухопутных войск РФ генерал-полковник Александр Ленцов, деятельность которого связывают с координацией действий российско-террористических войск.

Минувшей ночью ситуация южнее Донецка снова обострилась.В течение нескольких часов боевики, цинично нарушая... Posted by Пресс-служба Генерального штаба ВСУ on 9 августа 2015 г.

Ранее сегодня сообщалось, что силы АТО – 72-я бригада - впервые с февраля выбили боевиков из Новоласпы, которую те считали своей.