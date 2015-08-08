За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 9 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще девять были ранены", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 101 раз обстреляли позиции сил АТО, ведя огонь из стрелкового оружия, минометов, танков и артиллерии.