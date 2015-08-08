За сутки боевики более сотни раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей официальной странице в Facebook.

Сообщается, что вчера, с 18:00 и до полуночи, наиболее активные провокации незаконных вооруженных формирований фиксировались в районе Донецка.

Также под огонь 120-миллиметровых минометов попали позиции сил АТО в Красногоровке.

Кроме того, под интенсивный обстрел из минометов, танков и 122-миллиметровой артиллерии попала Авдеевка.

"На Артемовском направлении преступники активизировались в районе Троицкого. Неподалеку этого населенного пункта боевики около 10 и 11 вечера били по нашим позициям из 120-миллиметровых минометов и артиллерии калибра 122 миллиметра", - говорится в сообщении.

В Луганской области и районе Мариуполя вчера было относительно спокойно, фиксировались отдельные провокации с применением стрелкового оружия.

"Всего в течении прошлых суток бандформирования 101 раз нарушили режим прекращения огня. 12 раз преступники использовали артиллерию, 38 - минометы, 62 - гранатометы и стрелковое вооружение, 5 раз били из танков", - сообщает штаб АТО.

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Также после полуночи противник активизировал свои обстрелы в районе Донецка и в Артемовском направлении.