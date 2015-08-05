В Луганск прибыла комиссия российских следователей

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

Согласно оперативным данным, среди местных боевиков постоянно растет недовольство финансовым обеспечением.

"Как следствие ухудшается дисциплина, возникает социальное напряжение, которое уже не контролируют российские военные советники. Поэтому на временно подконтрольной Украине территории постоянно возникают чрезвычайные ситуации с участием бандитов и гражданского населения. К примеру, 31 июля в поселке Юбилейное Луганской области вооруженные бандиты в состоянии алкогольного опьянения на БТРе вдребезги разбили два автомобиля местных жителей, после чего устроили стрельбу", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "для расследования этого инцидента в Луганск недавно прибыла комиссия Российской Федерации в составе семи человек".

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"Российские кукловоды открыто разместились в гостинице "Дружба" и пытаются хоть как-то унять собственноручно взращённых нелюдей. Однако осознавая бесперспективность этого процесса россияне уже рассматривают варианты полного замещения боевиков кадровыми военными из России, для которых планируется оформлять соответствующие документы", - подчеркнули в пресс-центре.