В Луганской области боевики в шестой раз взорвали железнодорожные пути

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отметили в пресс-службе, незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли г. Золотое-4, в результате разрушена крыша дома на ул. Пархоменко. Хозяев на момент обстрела дома не было.

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В Станице Луганской в результате обстрела со стороны памятника Князю Игорю (находится под контролем террористов) из минометов, автоматических и ручных гранатометов были уничтожены пять домов. Четыре из них сгорели, один разрушен в результате прямого попадания.

«Террористы также повредили ж/д пути на перегоне Сентяновка - Шипилов. В этой местности железную дорогу подрывали неоднократно. Это уже шестой подрыв в этом направлении», - сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. По его словам, несмотря на заявления об отводе тяжелой техники и вооружения обстрелы продолжаются, что в очередной раз свидетельствует о нежелании террористов идти мирным путем по урегулированию конфликта.